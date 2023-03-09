Здоровье 09 марта 2023, 14:27 Отоларинголог Зайцев заявил, что сосудосуживающие капли устраняют симптомы, а не саму болезнь

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Отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что сосудосуживающие и маслянистые капели лечат не само заболевание, а его симптомы.

Кроме того, эти капли оказывают не самый лучший эффект на слизистую оболочку носа.

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«Сосудосуживающие капли на время сокращают слизистую оболочку, а потом все идет к исходному состоянию. Большой пользы не будет», — процитировали «Невские новости» врача.

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Специалист также отметил, что при насморке не стоит использовать соки чеснока, свеклы, лука или редьки. Для того, чтобы насморк не перешел в синусит, нужно показаться лечащему доктору, добавил Зайцев.