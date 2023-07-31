31 июля 2023, 11:46
Отоларинголог Зайцев сообщил, что храп может быть симптомом появления аденоидов
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с журналистами NEWS.ru сообщил, что храп по ночам может быть одним из симптомов проявления аденоидов.
На это также могут указывать затруднение носового дыхания и стекание слизи по задней части глотки. При этом последнее может провоцировать появление кашля.
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По словам Зайцева, иногда синяки под глазами и бледный вид также связаны именно с аденоидами. У некоторых людей еще может выдвигаться вперед нижняя челюсть.
Врачи
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