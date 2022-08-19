Отоларинголог Зайцев рассказал о пользе мороженого в борьбе с ангиной

Существует крайне необычный способ лечения ангины. Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал есть мороженое во время подобного заболевания. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам медика, при употреблении мороженого во время ангины инфекция не сможет пройти глубоко в ткани горла. Однако эта сладость не должна быть альтернативой лекарственным средствам. Употребление лакомства необходимо совмещать с использованием антибиотиков.

«У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани», — рассказал специалист.

При этом в российском климате, пояснил Зайцев, лечение мороженым является не самым удачным методом. Главная проблема заключается в излишне холодных погодных условиях.

«У нас другой климат. Мы северяне. Мы много живем в холодном времени года. Нам эта методика не подходит», — заявил эксперт.