Отоларинголог Зайцев рассказал, как спасись от ковидных осложнений

Ковид вызывает множество осложнений, в том числе на лор-органы. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал ИА Nation News, что можно сделать, чтобы защититься от осложнений.

Среди осложнений — наружный, средний и внутренний отит и другие заболевания ушей.

«На практике мы видим, что стало очень много евстахиитов — воспалений слуховой трубы. Но можно проводить профилактику заболевания еще до заражения. Так, если человек заболел „Омикроном“, то стоит использовать сосудосуживающие капли в нос. Они позволяют снизить отек, тогда слуховая труба будет нормально функционировать. До начала коронавируса можно принимать поливитамины, есть большое количество овощей и фруктов и пить много воды», — рассказал врач.