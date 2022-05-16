Отоларинголог Зайцев рассказал, к чему может привести шум в ушах

Шум в ушах — симптом, который ни в коем случае нельзя игнорировать: самостоятельно он вряд ли пройдет. Об этом NEWS.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

«История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка — это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, тоже человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе», — рассказал врач.

Причиной шума в ушах также может быть повышенное артериальное давление и артериальная гипертония. При появлении шума в ушах нужно обратиться к врачу, который проведет два исследования: аудиометрическое, с помощью которого можно понять степень выраженности проблемы, и тимпанограмму, в ходе которой определяется причина заболевания.

«Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100%, иначе шум в ухе будет все сильнее и сильнее, вплоть до того, что можно сойти с ума», — заключил Зайцев.