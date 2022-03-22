Отоларинголог Зайцев предупредил об опасном последствии ковида

Врач-отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что после коронавируса у человека могут воспалиться лимфоузлы и развиться подчелюстной лимфаденит. Такое явление может привести к ощущению сдавливания в горле и удушью, написал Ura.ru.

Специалист также отметил, что при наличии хронического тонзиллита коронавирусную инфекцию побороть сложнее.

«Это называется подчелюстной лимфаденит. Коронавирусную инфекцию, в частности „омикрон“, встречают носоглотка, небные миндалины. Если иммунитет крепок, то проблем никаких, а если есть слабость и есть хронический тонзиллит в анамнезе, тонзиллофарингит, то не хватает иммунных сил для того, чтобы инфекцию побороть. Коронавирусная инфекция сильная, очень выраженная, и много у кого лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает», — сказал Зайцев.

При воспалении лимфоузлов отоларинголог посоветовал не ждать улучшений, а обращаться к лечащему доктору.

«Терпеть это не стоит, потому что лимфатические узлы могут воспаляться настолько сильно, что приведут к выраженному воспалительному процессу, отеку шеи, затруднению дыхания, удушью. А если нагноится лимфатический узел, то придется его хирургически вскрывать. Поэтому момент самолечения сложный. Все-таки лучше с этим обратиться к доктору, чтобы он провел необходимые процедуры», — заключил Зайцев.