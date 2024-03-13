Здоровье 13 марта 2024, 14:22 Отоларинголог Зайцев предупредил, что от сна в наушниках можно оглохнуть

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Люди, которые привыкли спать в наушниках, рискуют заработать себе глухоту. Об этом NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Он объяснил, что постоянное нахождение в наушниках оказывает огромную нагрузку на органы слуха. Поэтому безопасными считаются не более двух часов в день, проведенных в них. А ночью устройство вообще категорически противопоказано.

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«Человеку опасно спать в наушниках, так как мы не способны воспринимать звуковые волны очень долго. Из-за этого у человека может развиться такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость, то есть снижение слуха вплоть до полной глухоты», — отметил врач.

Как добавил сайт KP.RU, также нужно следить за громкостью и никогда не выставлять максимальную.

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