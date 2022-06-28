Отоларинголог Зайцев перечислил причины потери слуха

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потеря слуха происходит не только по причине возрастных изменений. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным ИА Nation News, важно обращать внимание на симптомы, чтобы предупредить эту патологию. Слух может сильно ухудшиться из-за образования серной пробки, воспаления слуховой трубы или застрявшего в ухе инородное тело. Необходимо обращаться к врачу, если есть ощущение заложенных ушей.

«Второй механизм снижения слуха — сенсоневральный отит. В этом случае речь идет о нарушении звука восприятия, сенсонервальной тугоухости», — рассказал Зайцев.

Он отметил, что это лечится, главное, вовремя поставить диагноз.