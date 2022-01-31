Отоларинголог Зайцев: «омикрон» может нанести удар по голосовым связкам

Если предыдущие штаммы коронавируса ударяли по легким, «омикрон» в первую очередь наносит урон слизистым и носоглотке. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал Ura.ru, как вирус может серьезно повлиять на голос человека.

«Если задняя стенка глотки и небные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже в гортаноглотку, то ее слизистая оболочка находится под ударом, и голос действительно может пропадать. Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает», — сказал Зайцев.

Он добавил, что особую осторожность нужно соблюдать людям, у которых удалены миндалины — их голосовые связки не защищены.