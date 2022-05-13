Отоларинголог Зайцев объяснил, как хронический насморк может навредить организму

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил, что хронический насморк может привести к инфаркту или инсульту, поскольку способствует плохой вентиляции головного мозга. Об этом написал Ura.ru.

«Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляется головная боль, апатия. А все начинается все с банального насморка, который не пролечили в свое время», — сказал Зайцев.

Специалист отметил, что у здорового человека никаких выделений из носа быть не должно. К ринитам и другим болезням полости носа, по словам врача, наиболее склонны люди с искривленной перегородкой.

«Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — заключил эксперт.