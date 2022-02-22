Отоларинголог Зайцев дал простые советы по лечению ковида на дому

Люди, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19, часто не предпринимают никаких действий и просто ждут выздоровления. Но это неправильно, поскольку поврежденные болезнью слизистые обязательно нужно поддерживать, рассказал ИА Nation News лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Необходимо пить много жидкости, но такой, которая не раздражает слизистые оболочки. Кроме того, рекомендуется скорректировать рацион, исключив «агрессивные» продукты.

«Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженное, лед — тоже. А также острое, перченое, жареное, соленое, горькое, кислое — все будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки. Слизистая и так напряжена и воспалена», — рассказал врач.

Усугубить течение болезни могут дрожжевые продукты — например, тесто, пиво. Они добавят к вирусному аспекту бактериальный.

«Помогут ингаляции небулайзером — восемь миллилитров физраствора и два-четыре антисептика на водной основе, перекись водорода (столовая ложка на стакан теплой воды). Оральные антисептики в виде таблеток тоже буду полезны, полоскание настойкой ромашки. Утром и вечером можно в нос закапывать персиковое масло. Яблочный уксус — на стакан воды десертную ложку», — посоветовал Зайцев.