Отоларинголог заявил, что человека с COVID-19 можно определить по запаху
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что человека, зараженного коронавирусом может выдать неприятный запах изо рта, сообщил портал «Ридус».
Специалист пояснил, что плохой запах, чувствующийся при разговоре с человеком, нередко является следствием болезней бронхолегочной системы.
«Неприятный запах изо рта может быть следствием проблем из трахеобронхиального дерева. Если у человека есть трахеит, бронхит, воспаление легких, пневмония неважно какого течения, значит есть повышенное количество микрофлоры легочной, превышающей норму», — отметил Зайцев.
По его словам, разложение этой микрофлоры вызывает делает дыхание несвежим. Если к этому симптому добавляется кашель, высока вероятность, что человек инфицирован коронавирусом. Также зараженный может чувствовать вялость и тяжесть в голове.
Ранее российские ученые заявили, что «ключ» к победе над пандемией коронавируса находится в Арктике. В экосистеме этого географического района есть бактериофаги, которые смогут побороть устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.