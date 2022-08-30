Отоларинголог Салихов рассказал о последствиях неправильного сморкания

Осенью многие страдают насморком, и важно научиться правильно прочищать носовые пазухи и научить этому детей, поскольку неправильное сморкание может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Общественной службе новостей рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Салихов.

«Нос и ухо связаны посредством слуховой трубы. Если у вас насморк, используйте сосудосуживающие капли. Так мы открываем слуховую трубу и не позволяем закладывать ухо, что препятствует развитию инфекционного процесса в полости среднего уха», — отметил врач.

При сморкании нужно зажимать одну ноздрю и сморкаться так, а затем повторять с другой. Если сморкаться в две половины носа сразу, возможен заброс слизистого или гнойного содержимого носа в слуховую трубку, результатом может стать отит.