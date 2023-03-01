01 марта 2023, 12:01
Отоларинголог Русецкий назвал последствия искривления перегородки носа
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий в разговоре с «Москвой 24» сообщил, что искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли и гайморита.
При сильном искривлении, по словам медика, у человека нарушается носовое дыхание.
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«Но если она искривлена сильно, то перекрывает носовое дыхание. И тогда уже воздух может останавливаться или проходить, но с нарушением аэродинамики», — сказал врач.
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Исправлять перегородку следует в том случае, если человек плохо дышит, часто болеет простудными заболеваниями, синуситом, страдает головными болями.
Врачи
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