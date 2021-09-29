Отоларинголог рассказала, как избежать осенней простуды

Осенью люди наиболее часто сталкиваются с простудой, ОРВИ и другими сезонными заболеваниями. Отоларинголог Ольга Мальченко в беседе с Nation News рассказала о способе профилактики этих болезней.

Врач рассказала, что если вы заболели насморком и длится он более семи дней, стоит обратиться к специалисту.

«Это и боли в горле с повышением температуры выше 37,5 градусов, головная боль в области лба, виска и лицевой части, и продолжительный насморк», — отметила Мальченко.

Медик отметила, что осенью чаще всего ей приходится лечить пациентов с менингитом, ларингитом или гайморитом. При этом избежать развития заболевания можно еще на начальном этапе -- в течение нескольких часов после того, как болезненные симптомы стали ощущаться.

«Профилактика: самые первые часы, если переохладились или чувствуете недомогание — обработка слизистых антисептиками (любыми), полоскать их. Обильное питье, тепло, ванночки можно делать, и ингаляции минеральной водой опять же, чтобы слизистая очищалась», — объяснила она.