Отоларинголог рассказал, из-за чего утром появляется боль в горле

«За ночь слизистая носа начинает отекать, и человек начинает хуже дышать носом, у него открывается рот, что провоцирует пересыхание задней стенки глотки. Естественно, что сухость следующим шагом вызывает небольшое воспаление, дискомфорт, першение и легкую болезненность в горле», — уточнил специалист.

При этом бывает и так, что проблема неприятных ощущений в горле напоминает о себе круглый год. Зайцев отметил, что еще одной причиной этого дискомфорта является застой в лимфатической системе. Так, в организме во время движения происходит дренаж, а во сне деятельность системы приостанавливается.

Еще боли в горле появляются из-за храпа. Сам человек об этом может даже не догадываться. Человеку важно поинтересоваться у членов семьи, как он дышит в ночное время.

«Если есть храп, значит, это могут быть проблемы с аденоидами, проблемы с перегородкой носа и нижними носовыми раковинами. Случаются ночные остановки дыхания — сонное апноэ», — подчеркнул врач.

Утром необходимо немного походить и выпить любой напиток комфортной температуры. Тогда неприятный симптом пройдет. Помимо этого, нужно регулярно проветривать комнату и спать с открытой форточкой.