Отоларинголог предупредил о вреде наушников-вкладышей

По словам собеседника радиостанции, у наушников-вкладышей маленький высокочастотный динамик. Чтобы что-то услышать в городском шуме, приходится выкручивать громкость.

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«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму. А потом мы говорим, почему у нас слишком много молодых людей стало с плохим слухом? Это бич действительно», — заявил Азаров.

Чтобы избежать проблем со слухом, собеседник рекомендовал пользоваться большими наушниками. Врач уверен, что это решение позволит предотвратить звуковую травму.

Ранее профессор Калифорнийского института Беркли Джоэл Московец выяснил, что излучение беспроводных наушников оказывает негативное влияние на физиологический барьер между кровеносной и нервной системами.

Этот барьер снижает вред токсинов, вредных организмов и других негативных факторов, которые могут разрушить иммунитет. Согласно заключению ученого, Вluеtооth-наушники могут стать причиной повышенной раздражительности, бессонницы и рассеянного внимания.