Отоларинголог предупредил о смертельной опасности храпа

Храп может быть признаком больших проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Если храп сопровождается остановкой дыхания, это проблема. И это верно как для взрослых, так и для детей.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема», — рассказал врач. Его слова привел сайт радио Sрutnik.

Храп и связанные с ним задержки дыхания портят качество сна. Это значит, что наутро и в течение всего следующего дня человек чувствует себя разбитым и уже с утра уставшим. При этом частое явление — непрекращающаяся головная боль. Ведь мозгу ночью приходится пробуждаться на какие-то секунды, чтобы снова взять под контроль процесс дыхания. Иначе человек может задохнуться во сне.

«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается», — добавил врач.

У детей кислород больше всего тратится на развитие мышц и мозга. Меньше кислорода — труднее и медленнее развитие. Кроме того, с утра ребенок будет беспокойным и без аппетита. Поэтому всем, кто заметил у себя схожие симптомы, нужно обратиться к специалисту. И храп, и нарушение дыхания поддаются лечению, добавил Кошелев.