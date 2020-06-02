Отоларинголог пояснил, как после коронавируса не потерять обоняние

«Наступает гипосмия, когда снижается обоняние, или аносмия, когда способность ощущать запахи полностью пропадает», — обратил внимание Зайцев.

По его словам, при заражении коронавирусом организм не может быстро погасить воспаление. Состояние становится хроническим. Когда же пациент выздоравливает, у него пропадает слабость и высокая температура, и он чувствует себя хорошо.

«А сниженное обоняние может остаться навсегда», — допустил врач.

Чтобы избежать таких последствий, надо сразу же после появления первых признаков заболевания получить симптоматическое и противовирусное лечение.

Зайцев посоветовал снимать отек и воспаление слизистой полости носа с помощью растворов на основе морской соли, а также гормональных, антисептических и противовоспалительных спреев.

В свою очередь специалисты одного из научных центров «Росатома» нашли необычный подход к лечению коронавируса. По их мнению, дезинфекцию легких можно проводить с помощью ультрафиолета.

«Проект мы называем „светящийся газ“. До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — рассказали они.