Здоровье 22 ноября 2023, 12:08 Отоларинголог Палажук назвала нарастающую лицевую боль симптомом гайморита

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Симптомом гайморита, который сопровождается воспалением слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, может стать нарастающая лицевая боль. Об этом сообщила врач-отоларинголог Ольга Палажук в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при гайморите воспаляется гайморова пазуха носа, располагающаяся в области щеки. Боль при этом заболевании чаще односторонняя, она также может отдавать в висок.

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Кроме того, на развитие гайморита указывает повышение температуры тела до 37,5 градуса. При наличии хотя бы двух симптомов заболевания стоит обратиться к врачу, добавила Палажук.