Отоларинголог Новикова рассказала о вреде капель для носа

Отоларинголог Яна Новикова рассказала, что длительное использование сосудосуживающих капель в нос вызывает привыкание. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Она уточнила, что подобные препараты приносят временное облегчение, когда нос заложен, но при этом они не лечат. В итоге через некоторое время сосуды перестают сокращаться самостоятельно, из-за чего возникнет отек слизистой и заложенность станет постоянной.

Кроме того, капли для носа вызывают и психологическую зависимость, которая формируется за пару недель. Человеку кажется, что без них он не может нормально уснуть, и из-за этого начинает использовать их все чаще. Это может привести к лекарственной передозировке.

В таких случаях возникает отравление с головокружениями, спазмами в животе и тошнотой. В тяжелых случаях можно даже впасть в кому и умереть.

Новикова призвала относиться к сосудосуживающим каплями с осторожностью, особенно, родителям, которые используют их для детей. Важно прочитать инструкцию, чтобы знать допустимую дозу препарата.