Отоларинголог назвал причины проблем со слухом из-за коронавируса

Он пояснил, что тиннитус является одним из новых проявлений коронавируса. Из-за этого пациенты ощущают звон, шум, гул в ушах, слух ухудшается.

«Тиннитус, другими словами, шум, звон в ухе может быть проявлением коронавирусной инфекции, как ранний симптом при латентных формах течения», — пояснил Зайцев.

Специалист подчеркнул, что инфекция может «бить» по уязвимым местам заболевших. Например, если у пациента нарушения в бронхолегочной системе, болезнь перетечет в тяжелую форму пневмонии. У людей с патологией уха есть риск, что осложнения коснутся именно этого органа.