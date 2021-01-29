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    29 января 2021, 12:32

    Отоларинголог назвал нетравматичные средства для чистки ушей

    Полина Петрова

    Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал нетравматичные средства для чистки ушей вместо ватных палочек. Он отметил, что использование этих приспособлений является устаревшим методом, пишет портал «Ридус».

    Специалист пояснил, что палочками можно протолкнуть ушную серу вглубь, что приведет к спрессовыванию и образованию пробки.

    «В самом худшем случае можно разодрать кожу слухового прохода или травмировать барабанную перепонку. Поэтому я не скажу, что ватные палочки — хорошие помощники», — уточнил доктор.

    Зайцев предложил использовать ушные капли, перекись водорода либо соду. Отмечается, что специальные вещества растворяют ушную серу. Их лучше применять за час до похода в душ и мытья головы. В уши необходимо вставить ватные фитильки с препаратом. Средство можно сделать самостоятельно. Для этого нужно намочить немного соды водой до состояния кашицы.

    Эксперт добавил, что, если человек слышит хорошо, однако после мытья головы или плавания в бассейне уши закладывает, это явный признак скопления серной массы.