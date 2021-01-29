Отоларинголог назвал нетравматичные средства для чистки ушей

Специалист пояснил, что палочками можно протолкнуть ушную серу вглубь, что приведет к спрессовыванию и образованию пробки.

«В самом худшем случае можно разодрать кожу слухового прохода или травмировать барабанную перепонку. Поэтому я не скажу, что ватные палочки — хорошие помощники», — уточнил доктор.

Зайцев предложил использовать ушные капли, перекись водорода либо соду. Отмечается, что специальные вещества растворяют ушную серу. Их лучше применять за час до похода в душ и мытья головы. В уши необходимо вставить ватные фитильки с препаратом. Средство можно сделать самостоятельно. Для этого нужно намочить немного соды водой до состояния кашицы.

Эксперт добавил, что, если человек слышит хорошо, однако после мытья головы или плавания в бассейне уши закладывает, это явный признак скопления серной массы.