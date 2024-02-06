Здоровье 06 февраля 2024, 18:21 Отоларинголог Мусаев посоветовал свести к минимуму использование наушников

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При прослушивании музыки в наушниках даже на низкой громкости идет нагрузка на слуховой нерв. Использование такого девайса лучше свести к минимуму, сообщил врач-отоларинголог Шагабутдин Мусаев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в течение пяти-шести лет при регулярном прослушивании может наступить хроническая тугоухость или глухота. Постоянная нагрузка на нерв изнашивает слуховой аппарат, что приводит к потере остроты слуха.

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При этом самыми вредными для слуха являются внутриканальные наушники, которые создают вакуум с нагрузкой на барабанную перепонку, отметил Мусаев.