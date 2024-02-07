Здоровье 07 февраля 2024, 14:19 Отоларинголог Мусаев: использовать наушники допускается до пяти часов в день

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В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Об этом сообщил врач-отоларинголог Шагабутдин Мусаев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, длительное прослушивание музыки в наушниках может спровоцировать воспалительный процесс и даже пролежень. При этом классическая музыка вынуждает слух работать по максимуму.

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Врач посоветовал дома использовать колонки, это позволит избежать лишней нагрузки на слуховой аппарат.