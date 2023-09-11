Здоровье 11 сентября 2023, 18:30 Отоларинголог Маликов: полоскания помогут вылечить больное горло

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Лучшим экстренным способом лечения больного горла является полоскание противовоспалительными препаратами. Об этом сообщил врач-отоларинголог Шамиль Маликов сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, при осиплости восстановить голос поможет внутригортанное вливание с использованием препарата с гидрокортизоном. Кроме того, в качестве экстренных мер отлично подойдут пастилки с анестетиками.

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Врач отметил, что различные «пшикалки» и леденцы не помогут вылечить горло в быстрые сроки, сообщил сайт 56orb.ru.