11 сентября 2023, 18:30
Отоларинголог Маликов: полоскания помогут вылечить больное горло
Лучшим экстренным способом лечения больного горла является полоскание противовоспалительными препаратами. Об этом сообщил врач-отоларинголог Шамиль Маликов сайту «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, при осиплости восстановить голос поможет внутригортанное вливание с использованием препарата с гидрокортизоном. Кроме того, в качестве экстренных мер отлично подойдут пастилки с анестетиками.
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Врач отметил, что различные «пшикалки» и леденцы не помогут вылечить горло в быстрые сроки, сообщил сайт 56orb.ru.
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