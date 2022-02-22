Отоларинголог Лесков рассказал, откуда берется запах гари после COVID-19

Переболевшие ковидом часто жалуются на преследующий их запах гари. Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал Ura.ru, с чем это связано.

Вирус поражает эпителии слизистой оболочки носа, вызывая аносмию — потерю обоняния, или паросмию — искаженное восприятие запахов. Из-за этого люди могут чувствовать запах гари и другие неприятные запахи. Если такие симптомы сохраняются долго, следует обратиться к врачу.

«Коронавирус так или иначе сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, какими-то сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии. И первое, что нужно сделать, это обратиться к отоларингологу для исключения каких-то сопутствующих проблем, таких, как синуситы. Во-вторых, если проблема затянулась, нужно пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства», — рассказал Лесков.