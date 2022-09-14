Отоларинголог Лесков рассказал, о каких проблемах может сообщать боль в горле | 360°

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Отоларинголог Лесков рассказал, о каких проблемах может сообщать боль в горле

Врач Лесков: боль в горле может говорить о проблемах с желудком и зубами

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Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с журналистами Ura.ru рассказал, что боль в горле может сообщать не только о воспалениях миндалин, но и о проблемах с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами.

«Боль в горле — это всего-навсего симптом. Оно может болеть из-за проблем с шейным отделом позвоночника, с желудком, зубами, из-за стекания слизи по задней стенке глотки, это уже проблема носа, а также может быть воспалительный процесс на миндалинах. И этот тот букет, который нужно распутывать. И на самом деле тонзиллит — очень многоликое заболевание. Есть несколько состояний, которые скрываются под его маской. Я предлагаю не доверять тем специалистам, которые ставят тонзиллит без лабораторных анализов», — сообщил Лесков.

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Медик отметил, что под видом тонзиллита может скрываться рак. В случае частых воспалений миндалин пациенту должен быть назначен ряд исследований.

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«Общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма. Проверка крови на С-реактивный белок, это показатель идущего воспаления, на антистрептолизин О, — это показатель, насколько в этой истории участвует стрептококк. И анализ на ревматоидный фактор, то есть наличие антител к соединительной, в том числе суставной ткани <…>», — резюмировал врач.

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