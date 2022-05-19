Отоларинголог Лесков рассказал, что означает постоянный шум в ушах

Непрерывный шум в ушах может значить, что началось отмирание слухового нерва. Об этом Ura.ru рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Шум в ушах есть примерно у 15-20% людей старше 40 лет. Это сигнал о начавшейся потере слуха по сенсоральному типу. Такой симптом необязательно означает, что человек скоро оглохнет — процесс может длиться всю жизнь, однако при появлении шума необходимо обратиться к врачу для проверки.

«Лечение есть, если мы говорим об отмирающем нерве. Есть слуховые аппараты. Современный слуховой аппарат способен работать, как наушники с шумоподавлением, то есть он может помогать слышать, но при этом подавлять ушной шум», — добавил врач.