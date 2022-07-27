Отоларинголог Лесков объяснил, почему во время купания стоит беречь уши

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что при попадании воды в ухо из водоема у человека может начаться воспаление кожи слухового прохода. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

Под воспалением кожи слухового прохода медик имеет в виду наружный отит.

«Поскольку у нас сейчас ограничены варианты поездки на море, большинство людей купается в прудах, речках. В средней полосе России речки застойные. Водится там всякого рода шушера, которая вместе с водой попадает в уши. Чаще всего, этой шушерой является кишечная палочка, которая может организовать серьезное воспаление кожи слухового прохода. Лор-врачи называют это наружным отитом», — пояснил врач.

Он добавил, что с лечением медлить нельзя, поскольку инфекция начнет распространяться и дальше. Лучше всего наружный отит лечится каплями, в которых содержится антибиотик.