Здоровье 23 июня 2023, 11:39 Отоларинголог Юсупова рассказала, что храп может вызывать нарушение кровообращения в мозге

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Храп — это не безобидное явление, а довольно опасный симптом, который может значительно усложнить жизнь человека. Об этом Utro.ru сообщила рач-отоларинголог Юлия Юсупова.

Она объяснила, что из-за своей слабости мягкое небо начинает вибрировать при дыхании. И это провоцирует развитие ряда заболеваний.

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Она рассказала, что из-за храпа у человека может нарушаться кровообращение мозга, повышаться давление из-за гипоксии. Таким образом в результате возможен даже летальный исход.

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