Здоровье 16 июня 2023, 19:11 Отоларинголог Якушев посоветовал есть мороженое при больном горле

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Убеждение о том, что от холодного мороженого можно заработать воспаление горла, — это миф. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Якушев.

По его словам, болезни возникают из-за вирусов и бактерий, а не из-за воздействия температур. А мороженое при больном горле не только не навредит, но даже поможет.

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Благодаря нему сужаются сосуды. А это, в свою очередь, способствует уменьшению боли.

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