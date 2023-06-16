16 июня 2023, 19:11
Отоларинголог Якушев посоветовал есть мороженое при больном горле
Убеждение о том, что от холодного мороженого можно заработать воспаление горла, — это миф. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-отоларинголог Дмитрий Якушев.
По его словам, болезни возникают из-за вирусов и бактерий, а не из-за воздействия температур. А мороженое при больном горле не только не навредит, но даже поможет.
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Благодаря нему сужаются сосуды. А это, в свою очередь, способствует уменьшению боли.
Врачи
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