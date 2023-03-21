Здоровье 21 марта 2023, 13:44 Отоларинголог Ирина Лашкина перечислила, что категорически нельзя делать при отите

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При отите категорически запрещено пользоваться ватными палочками или капать спиртовые настойки. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель центра лечения заболеваний лор-органов и патологии головы и шеи, врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина.

Она отметила, что самостоятельное лечение при отите может очень сильно усугубить проблему. Хотя бы потому что заболевание может быть вызвано одним из двух возбудителей инфекции: грибком или бактерией. И, как отметили «Известия», лечение в каждом случае будет отличаться.

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Специалист добавила, что нельзя также греть больное ухо. А также важно не допускать попадание воды в слуховой проход. При болях нужно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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