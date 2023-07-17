Здоровье 17 июля 2023, 13:33 Отоларинголог Харина предупредила, что боль и заложенность в ухе могут говорить о наличии в нем паука

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Насекомые и пауки могут проникать в ухо и некоторое время оставаться там незамеченными. Об этом Utro.ru рассказала отоларинголог Дарья Харина.

Она объяснила, что сначала членестоное никак себя не проявляет. Но потом человек может испытывать боль в ухе, головокружение и страх, заложенность. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

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Самостоятельно избавляться от паука не нужно, можно серьезно навредить себе. Врач проверит состояние уха и при наличии извлечет незваного гостя специальным инструментом.

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