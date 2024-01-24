Здоровье 24 января 2024, 14:12 Отоларинголог Харина: помимо тараканов в уши могут заползать и клещи

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Нередки случаи, когда тараканы заползают уши человека во сне. Помимо них проникнуть в слуховой проход могут и клещи, сообщила врач-отоларинголог Дарья Харина сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, клещи присасываются к стенкам прохода или барабанной перепонке, что может быть опасно. Насекомые, в том числе тараканы, могут травмировать стенки наружного слухового прохода и вызвать воспаление кожи, сообщило Utro.ru.

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«Бояться этого или скорее заклеивать себе уши не нужно. Даже если насекомое заползло в ухо, его достаточно просто удалить», — отметила Харина.