Открылась построенная за месяц инфекционка в Новой Москве
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, клиника не временная, а считается капитальной. Она будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусной инфекцией.
Сейчас больница будет принимать только больных с COVID-19, но в дальнейшем станет стационаром. В ней будет возможно лечить любые виды инфекций, пишут РИА «Новости».
Больница представляет собой около 50 одноэтажных строений и 14 секций 2-3 этажных общежитий. Общая площадь около 40 гектаров. Для больницы закуплено 100 тысяч единиц оборудования.
Создан огромный объект — 80 тысяч квадратных метров. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест.оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персоналаСергей Собянин
Он отметил, что было проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, которые обеспечат газом, электроэнергией, водой и теплом больницу. Также созданы мощные очистные сооружения. Они исключат попадание во внешнюю среду каких-либо зараженных отходов.
Ранее Владимир Путин поручил создать нужное количество коек для пациентов с коронавирусом. Глава страны подчеркнул, что нужно нарастить темп и все работы завершить до 28 апреля.
В России зафиксировано 32 008 случаев заражения инфекцией. Погибли от COVID-19 273 россиянина, по данным стопкоронавирус.рф.