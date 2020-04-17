Открылась построенная за месяц инфекционка в Новой Москве

Строительство новой больницы в поселении Вороновское завершилось. Они была возведена в рекордные сроки — всего месяц. В понедельник учреждение будет готово принять первых пациентов с коронавирусом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, клиника не временная, а считается капитальной. Она будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусной инфекцией.

Сейчас больница будет принимать только больных с COVID-19, но в дальнейшем станет стационаром. В ней будет возможно лечить любые виды инфекций, пишут РИА «Новости».

Больница представляет собой около 50 одноэтажных строений и 14 секций 2-3 этажных общежитий. Общая площадь около 40 гектаров. Для больницы закуплено 100 тысяч единиц оборудования.

Создан огромный объект — 80 тысяч квадратных метров. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест.оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала Сергей Собянин

Он отметил, что было проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, которые обеспечат газом, электроэнергией, водой и теплом больницу. Также созданы мощные очистные сооружения. Они исключат попадание во внешнюю среду каких-либо зараженных отходов.

Ранее Владимир Путин поручил создать нужное количество коек для пациентов с коронавирусом. Глава страны подчеркнул, что нужно нарастить темп и все работы завершить до 28 апреля.

В России зафиксировано 32 008 случаев заражения инфекцией. Погибли от COVID-19 273 россиянина, по данным стопкоронавирус.рф.