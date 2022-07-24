Названы вещи, от которых лучше отказаться в жару

Пришедшая в московский регион жаркая погода сдавать своих позиций в ближайшие дни не собирается. Для того, чтобы пережить высокую температуру на улице, есть ряд способов. Но также есть вещи, которые при повышении столбика термометра за +30 лучше не делать. Их перечислил сайт kp.ru.

Ставить кондиционер на минимальный показатель не стоит. Лучше всего, если разница между температурой на улице и в помещении составит пять градусов. Это позволит организму охладиться, а не бить по сосудам из-за резкого перепада температур. Такой метод также спасет от простуды, которую часто вызывают кондиционеры.

На время жары лучше отказаться от алкоголя. Организм при высокой температуре расширяет кровеносные сосуды, чтобы снизить повышенное давление. Спиртное же их сужает, что может привести к серьезным последствиям.

Про сладкую газировку до снижения комфортной температуры на улице лучше тоже забыть. Лучшим выбором станет чистая вода, которая поможет организму с потоотделением. Сахар в сладких напитках задерживает воду в клетках, что приводит к еще большей разбалансировке организма.

Но выбирать воду в жару тоже нужно с умом. Пластиковые бутылки, нагреваясь на солнечном свете, вбрасывают в жидкость вредные вещества. Поэтому лучше брать воду в стеклянной таре, но если уже взяли пластиковую бутылку, то держите ее в тени.

Вентиляторы от жары не спасают, так как охлаждения воздуха не происходит. Это помогает появившемуся поту испаряться, но не более того. При этом в жару вентилятор гонит на человека еще более горячий воздух, чем температура тела. Это не помогает перенести жару, а делает только хуже.