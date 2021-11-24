Сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами после отказа от вакцинации

Отказавшихся от вакцинации сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами. Не захотели прививаться от коронавируса около 4% работников, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

По словам ректора учебного заведения, от вакцинации отказались 800 сотрудников МГУ. Всего в вузе насчитывается 20 тысяч работников.

«Считаем проценты. Это 4-4,5%. <…> Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами», — процитировал Садовничего ТАСС.

Ректор добавил, что такое решение приняли на первый раз, а дальше руководство МГУ будет думать. Он подчеркнул, что самая худшая ситуация сложилась на трех факультетах, где от прививки отказались до 100 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы, лидирующие по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Первым компонентом препарата вакцинировалось 80% населения Подмосковья, Петербурга, Карелии, Севастополя, Тувы и Чукотки.