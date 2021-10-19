Отказ от ношения маски в общественных местах признали серьезным нарушением

Верховный суд России признал отказ надевать маску в общественных местах серьезным нарушением. Подробности описали журналисты издания «Живая Кубань».

Это решение было принято из-за недавнего случая в Якутии. Мужчина пришел в магазин «Колобок» без медицинской маски. Его заметили сотрудники полиции и вынесли ему предупреждение.

Мужчине не понравилось такое действие полицейских, и он сам направился в МВД, желая его обжаловать и признать свой проступок малозначительным. Но в полиции приняли сторону своих сотрудников и их решение менять не стали — сослались на указ главы республики. В нем четко прописано: в общественных местах маску носить обязательно.

Тогда нарушитель пошел дальше — в суд. Но и там не согласились с тем, что отказ от маски — это незначительное нарушение.

Сейчас жители России переживают непростую эпидемическую ситуацию. За прошедшие 24 часа коронавирусом заразилисьрекордное число человек — 33740 пациентов. Смертей за сутки зафиксировали 1015, что тоже стало антирекордом пандемии.