Отказ от использования лифта улучшит здоровье | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Отказ от использования лифта улучшит здоровье

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Чтобы оставаться здоровым, стоит отказаться от использования лифтом. Об этом сообщили Yakutsk.ru со ссылкой на медицинский интернет-портал «Твое здоровье».

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По словам специалистов, всего две минуты физической активности способны уменьшить уровень холестерина. Подъемы по лестнице полезны после сидячей деятельности. Кроме того, такой метод позволяет взбодриться после пробуждения. Также движение по лестнице снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передало ИА Nation News.

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