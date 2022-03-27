Отеки ног и шишки на руках. Американские дерматологи назвали внешние признаки болезней сердца

На болезни сердца могут указывать «настораживающие знаки» на коже и ногтях, а также отеки на теле. О внешних признаках, которые лучше не игнорировать, рассказали специалисты Американской академии дерматологии.

Посинение участка кожи, когда человеку тепло, может быть признаком недостатка кислорода в крови. Без лечения это может повлечь отмирание тканей.

Синяя или пурпурная «сетка» на коже может свидетельствовать о закупорке мелких артерий. Она также может привести к повреждению тканей и органов. Однако сетчатый рисунок иногда возникает как реакция на прием определенных лекарств — в этом случае обычно беспокоиться не стоит.

Отек ног, в частности голеней, — признак нарушений в работе сердца. Накопление жидкости в голенях и ступнях вызывают многие сердечные болезни.

Также сигналом для похода к врачу могут стать изогнутые вниз ногти и опухшие кончики пальцев. Иногда это может указывать на проблемы с сердцем или легкими. Признаком болезни сердца также могут стать красные или фиолетовые линии под ногтями при условии, что травмы не было. Правда, при этом у человека обычно есть и другие симптомы болезни: высокая температура, слабое сердцебиение.

К врачу лучше обратиться и с болезненными шишками на пальцах рук или ног: возможно, это следствие инфекции в кровеносных сосудах или сердце. На эти же недуги может указывать появление коричневых или красноватых пятен на ладонях или ступнях.