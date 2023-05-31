Здоровье 31 мая 2023, 11:57 Отделение радионуклидной терапии открыли в городской клинической онкологической больнице № 1 в Москве Анастасия Ракова рассказала о расширении возможностей московских медиков в онкологии Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичной системе здравоохранения растут возможности лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В городской клинической онкологической больнице № 1 в столице в новом отделении радионуклидной терапии будут лечить пациентов, у которых диагностирована опухоль головы, шеи и щитовидной железы. Это один из наиболее быстроразвивающихся и эффективных методов лечения.

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«Радионуклидная дополняет возможности хирургических вмешательств и лекарственной терапии, при этом имеет свои неоспоримые преимущества, поскольку воздействует исключительно на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов», — отметила Ракова.

Пациенты с опухолями щитовидной железы будут принимать препараты с изотопом йода. Больные с метастазами в костях, возникшими при опухолях молочной и предстательной желез, будут проходить лечение с использованием изотопа самария и стронцием.

Направление в отделение определит онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент. Помимо онкологии, в отделении лечат тиреотоксический зоб. Речь идет об аутоиммунном заболевании, на фоне которого с избытком вырабатываются гормоны щитовидной железой.

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