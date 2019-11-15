Помощь с комфортом. Отделение премиум-класса «Медси» открылось в Москве

Медицина международных стандартов уже давно не только за границей, но и в России: в клинической больнице «Медси» на Пятницком шоссе в Москве открылось отделение премиум-класса. Обзор оборудования, условий и эксклюзивных методик — в репортаже «360».

Интерьер совсем не больничный — больше похож на гостиницу, причем минимум пятизвездочную. Экскурсию по отделению проводит заведующий Кирилл Шевня. Говорит, современным оборудованием уже никого не удивишь, а вот индивидуальный подход и сервис будущие пациенты вскоре оценят.

В отделении 11 одноместных палат — в каждой есть душ, туалет, телевизор и специальная мебель для комфортного пребывания. Функциональную кровать, полностью оборудованную и с сервоприводами, пациент может подстроить под себя. Кроме того, в режиме кровати предусмотрена сердечно-легочная реанимация.

Пациенты получают максимум помощи и комфорта, не выходя из палаты. Все оборудовано и продумано так, чтобы связаться с врачом можно было круглосуточно, просто нажав на кнопку. Блюда на завтрак, обед и ужин можно выбрать из меню.

В клинической больнице «Медси» оказывают помощь любого уровня сложности. Даже если пациент попал сюда экстренно, то есть приехал на скорой в приемное отделение, проходить реабилитацию, например, после операции, он может с комфортом. Восстановиться помогут все виды физиопроцедур и массажа.

«Отделение „Медси Премиум“ является терапевтическим. Пожалуйста, мы готовы оказать помощь по любым заболеваниям сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, нервной системы. Практически все ревматологические заболевания», — уточнил руководитель «Медси Premium» Кирилл Шевня.

Комплексное обследование можно пройти всего за несколько дней. УЗИ и функциональная диагностика представлены в отделении, а остальные исследования — уже в клинике, но тоже с комфортом и без очередей.

Пациентка Наталья Гоголь уверена, что лучше выявить заболевание заранее, чем потом лечить запущенный вариант. «Поэтому мы, наверное, рассмотрим двухдневный стационар с полным обследованием», — решает Наталья.

Специалисты «Медси» уверяют: теперь персонифицированная медицина доступна всем. Записаться на прием в клинику можно по телефону или через приложение для смартфона.