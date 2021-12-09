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    09 декабря 2021, 23:10

    Отделение для детей с раком появилось в Санкт-Петербургском педиатрическом медуниверситете

    Арина Бобкова

    В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете появилось детское онкологическое отделение. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на детского омбудсмена города Анну Митянину.

    Врачи отмечают, что вылечить детский рак можно в 75-80% случаев. Для этого необходимо как можно раньше диагностировать заболевание. Теперь для маленьких пациентов возвели 22 койки. 19 из них работают круглосуточно. Три — койки дневного пребывания. Кроме того, для тяжелых пациентов создали три изолированных бокса.