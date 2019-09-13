Отделалась легким испугом. Адвокат счел наказание за торговлю дырявыми презервативами мягким

Пермский суд вынес приговор предпринимательнице, торговавшей испорченными презервативами. Она знала, что товар не качественный, но не устояла перед предельно низкой оптовой ценой.

Об этом сообщил региональный Следственный комитет. Следователи выяснили, что 34-летняя женщина продавала презервативы по цене намного ниже рыночной. Контрафактные изделия она нашла в интернете и приобрела у неустановленного лица более 14,1 тысяч упаковок по три презерватива в каждой. В процессе производства почти все изделия были продырявлены, но они стоили по рублю каждый, и мизерная цена решила дело.

«Позднее, осужденная в целях незаконного личного обогащения продала сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия „Проверочная закупка“, более 42,5 тысяч фальсифицированных медицинских изделий, получив от него в качестве оплаты деньги в сумме 117 тысяч рублей. Кроме того, осужденная своими действиями причинила правообладателю товарного знака на территории России материальный ущерб в размере более миллиона рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Жительницу Перми суд признал виновной в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и незаконном использовании чужого товарного знака. Женщина получила наказание в виде 450 часов обязательных работ. Она также выплатит 1,5 миллиона рублей по гражданскому иску потерпевшего.

Адвокат Алексей Краснов сообщил «360», что полученный жительницей Перми приговор можно считать очень мягким.

«Вопрос серьезный, наказание за производство и продажу контрафактных медицинских изделий предусмотрено уголовным кодексом довольно суровое. До пяти лет лишения свободы. Но и это не предел. Люди далеко не каждый день проходят медицинское обследование. И о полученных заболеваниях могут узнать по прошествии времени. Не дай бог, кому-то станет известно, что он был заражен ВИЧ-инфекцией», — отметил адвокат.

Алексей Краснов утонил, что в этом случае ситуация может получить дальнейшее развитие. Если появятся новые обстоятельства, дело может быть пересмотрено.

«В этом случае потенциальное наказание обвиняемой может быть увеличено до восьми лет лишения свободы. Сумма штрафа вырастет до трех миллионов рублей. Кроме того, ей придется компенсировать пострадавшему причиненный моральный и материальны ущерб», — добавил Краснов.

Он признал, что при существующем положении дел жительница Перми получила не самый суровый приговор.

«Количество часов которое необходимо отработать, оставлено на усмотрение суда. Это субъективный момент. Исправительных часов могло бы быть и больше. Но сейчас мы не можем понять, насколько приговор соответствует реальном преступлению», — резюмировал адвокат.