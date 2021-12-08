Врач перечислил защищающие дом от вирусов растения

Некоторые виды комнатных растений могут убивать вирусы и бактерии. Лучше всего с этой задачей справляются декоративные цитрусовые и хвойные деревья, заявил врач-терапевт Тимур Асанов.

«Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору», — пояснил заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ «Радио 1».

Он добавил, что некоторые комнатные растения могут обеззараживать воздух. Самым лучшим вариантом является эвкалипт, который способен не только очистить воздух, но и облегчить дыхание.

Также для борьбы с вирусами подойдут миниатюрные цитрусовые или хвойные деревья. В качестве примера медик назвал лимон, апельсин, пихту и можжевельник. Еще к дезинфекторам относятся мирт, лаванда и розмарин. По словам Асанова, для борьбы с вирусами и бактериями можно использовать лук и чеснок. Врач посоветовал выращивать их на подоконнике.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что антибактериальное действие чеснока снижает избыточное газообразование.