Moderna начнет первую фазу испытаний вакцин от ВИЧ на людях

Американская фармацевтическая компания Moderna до конца года запустит первую фазу испытаний двух мРНК-вакцин от ВИЧ на людях. Первую фазу тестирования прошли две вакцины mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте FirstWordPharma. Информацию подтвердили Национальные институты здравоохранения США. К исследованию, впервые проведенному с участием людей, привлекут 56 взрослых в возрасте 18-50 лет, не инфицированных ВИЧ и с хорошим состоянием здоровья. Работа завершится, скорее всего, в мае 2023 года.

Ученые хотят использовать вакцину, которая будет индуцировать специфические ответы. Они изучат частоту нежелательных явления, связанных с лечением и иммуногенность в течение 10-месячного периода.

Moderna также планирует протестировать вакцину против ВИЧ, получившую название мРНК-1574. Испытания начнутся в 2021 году.

С 2015 года заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась почти в два раза до 35,8.