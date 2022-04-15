Минздрав сообщил о достаточных запасах медикаментов от сезонной аллергии

Медицинские препараты от симптомов сезонной аллергии, включая капли и спреи, запасены на складах российских аптек в достаточной количестве. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Используемые для купирования симптомов сезонной аллергии медицинские препараты, в том числе антилейкотриеновые кортикостероиды в виде капель и спреев, запасены на складах российских аптек в достаточном количестве», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сформированы запасы льготных препаратов, по некоторым лекарствам подписаны двухлетние и трехлетние договоры.

Министр подчеркивал, что экономическая ситуация в России позволяет смотреть на вопрос обеспечения населения лекарствами с оптимизмом.