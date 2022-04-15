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    15 апреля 2022, 12:31

    Минздрав сообщил о достаточных запасах медикаментов от сезонной аллергии

    Минздрав: препараты от симптомов сезонной аллергии запасены в достаточных количествах

    Максим Зинкин

    Медицинские препараты от симптомов сезонной аллергии, включая капли и спреи, запасены на складах российских аптек в достаточной количестве. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

    «Используемые для купирования симптомов сезонной аллергии медицинские препараты, в том числе антилейкотриеновые кортикостероиды в виде капель и спреев, запасены на складах российских аптек в достаточном количестве», — говорится в заявлении ведомства.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сформированы запасы льготных препаратов, по некоторым лекарствам подписаны двухлетние и трехлетние договоры.

    Министр подчеркивал, что экономическая ситуация в России позволяет смотреть на вопрос обеспечения населения лекарствами с оптимизмом.