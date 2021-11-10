Врач рассказала, какие продукты защищают от рака кишечника

Кефир и цельнозлаковый хлеб благоприятно влияют на состояние кишечника и снижают риск возникновения рака этого органа. Таким мнением поделилась врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал «Москва 24».

«Нам нужна клетчатка. Поэтому цельнозлаковый хлеб. Даже один раз в день. Именно благодаря цельному злаку, зерну, наш организм очищается, выводит из кишечника токсины, аллергены и дает условия, чтобы содержимое кишечника не оставалось там надолго», — отметила врач.

Она подчеркнула, что кефир содержит в своем составе пребиотики. Эти вещества приводят в норму стул, а также способны бороться с токсинами и зловредными бактериями. Также медик порекомендовала пить больше воды, так как она нормализует биохимические процессы.

Лазуренко посоветовала разнообразить рацион яблоками и свеклой. По ее словам, стоит также воздержаться от употребления чересчур химически обработанных продуктов, фастфуда и колбасы.