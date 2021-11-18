Назван способ избавиться от подросткового акне

Угревые высыпания, которые еще называют акне, мучают 80% подростков. Их чаще всего вызывают гормональный дисбаланс и отсутствие навыков по уходу за кожей. Подросткам лучше отказаться от жирной и соленой пищи, алкогольных напитков и фастфуда.

Об этом РИА ФАН рассказала косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, при легкой степени акне нужно правильно за собой ухаживать и питаться. В среднетяжелом и тяжелом течении болезни придется использовать назначенные врачом серьезные препараты. Разумеется, придется соблюдать диету.

«Употреблять всю еду нужно в отварном и паровом виде, а мясо желательно есть вместе с овощами, а не крупами. Пить много воды, и никаких газированных напитков, а также нужно стараться использовать продукты, не содержащие трансгенные и ГМО-добавки», — подчеркнула косметолог.

Подросткам с легкой формой акне она посоветовала пользоваться специальными средствами для кожи, склонной к высыпанию. Выбрать его поможет врач.

Ранее пластический хирург Лия Гавашели предупредила, что проблемы с кожей могут быть вызваны молоком. Некоторые люди не переносят лактозу с детства. Злоупотребление молоком может спровоцировать опухание век, одутловатость и появление акне даже в зрелом возрасте.